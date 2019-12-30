В Турции представили прототипы первых турецких автомобилей

В Турции 27 декабря представили прототипы первых турецких автомобилей. Их разработали в рамках проекта «Турецкие автомобили» (TOGG). Об этом сообщило агентство «Анадолу».
Представленными автомобилями оказались электрокроссовер сегмента SUV C и электромобиль седан. У них два разных варианта мощности: 200 л. с. и 400 л. с.
Автомобили способны разгоняться до 100 км/ч за 7,6 и 4,8 секунды в зависимости от типа двигателя. Запас хода моделей представлен в вариантах 300 и 500 км.
Электрокары будут иметь подключение к интернету и автоматически обновляться.
Литий-ионный аккумулятор был полностью разработан TOGG и способен заряжаться до 80% менее чем за 30 минут.
Созданные авто соответствуют стандартам пятизвездочной рейтинговой системы Европейской программы оценки новых автомобилей.
Электрокар оснастят голографическим ассистентом с трехмерным дисплеем и технологией дополненной реальности. Это впервые в мире, когда данную технологию будут использовать в автомобиле.
Строительство завода, который будет обеспечивать серийное производство, завершится в 2021 году, а первый автомобиль планируют выпустить в 2022-м.
Ежегодно завод должен будет выпускать 175 тыс. автомобилей. В проект инвестировали 22 млрд турецких лир ($3,7 млрд). Через два-три года автомобили планируют выпустить на мировой рынок.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Турции 27 декабря представили прототипы первых турецких автомобилей. Их разработали в рамках проекта «Турецкие автомобили» (TOGG). Об этом сообщило агентство «Анадолу». Представленными автомобилями оказались электрокроссовер сегмента SUV C и электромобиль седан. У них два разных варианта мощности: 200 л. с. и 400 л. с. Автомобили способны разгоняться до 100 км/ч за 7,6 и 4,8 […]
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