Эвелина Бледанс заманивает поклонников на райский остров голой грудью

30.12.2019, 2:05, Разное

Актриса показала фрагмент своего райского отдыха. Она опубликовала ролик с пляжа в своем инстаграм-аккаунте.

На видео она снимает сама себя. В кадр попало лишь закрытое солнцезащитными очками лицо светской львицы и ее грудь. Эвелина призналась, что ничего не видит из-за яркого солнца. 

«Надеюсь, вы ощущаете красоту нашего пляжа, и все хотите приехать сюда», – подразнила поклонников звезда.

Фолловеры пришли в восторг и от шикарных видов побережья, и от привлекательной Бледанс. «Да, красотка, шикарна, обалденна! И все вокруг просто волшебно!», – высказалась фанатка.



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