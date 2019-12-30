Эвелина Бледанс заманивает поклонников на райский остров голой грудью

Актриса показала фрагмент своего райского отдыха. Она опубликовала ролик с пляжа в своем инстаграм-аккаунте.
На видео она снимает сама себя. В кадр попало лишь закрытое солнцезащитными очками лицо светской львицы и ее грудь. Эвелина призналась, что ничего не видит из-за яркого солнца.
«Надеюсь, вы ощущаете красоту нашего пляжа, и все хотите приехать сюда», – подразнила поклонников звезда.
Фолловеры пришли в восторг и от шикарных видов побережья, и от привлекательной Бледанс. «Да, красотка, шикарна, обалденна! И все вокруг просто волшебно!», – высказалась фанатка.
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Последнее: Прискорбно упущен стоблец для выплаты компенсаций, чтобы было понятно, кому и сколько платить после покаяния. Источник: Colonel Cassad
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