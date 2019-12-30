Минск обещал не отказываться от белорусского рубля при интеграции с Россией

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о программе углубленной интеграции с Россией.
Крутой заявил, что для урегулирования спорных вопросов между двумя странами нужно принять политическое решение, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
По его словам, Москва и Минск пока не согласовали интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам.
Он сообщил, что с 1 сентября 2020 года тарифы на услуги связи в РФ и Белоруссии хоть и «не будут одинаковыми», но станут «очень-очень близкими». Тарифы «будут отличаться на символические абсолютно величины», сказал вице-премьер Белоруссии.
«Можно сказать, что роуминг уже «умрет», – заверил Крутой.
Как напомнил вице-премьер, белорусский Банк развития вышел на рынок еврооблигаций, что стало «дебютом, по сути, белорусского рубля на этом рынке». Он назвал «абсолютной глупостью» разговоры о том, что Белоруссия откажется «от белорусского рубля и перейдет на некую другую валюту».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об оставшихся разногласиях РФ и Белоруссии.
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