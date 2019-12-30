получается, что американские агенты в России лучше информированы о наших делах, чем ФСБ

30.12.2019, 1:57, Разное

В Петербурге задержаны два человека, которые (как утверждается) готовили теракт в местах скопления людей на Новый год. Информация об этих людях была получена из США чуть ли не по личному указанию Трампа.

Получается, что американские агенты в России лучше информированы о наших делах, чем ФСБ. Впрочем, когда сутками сидишь в интернете, выискивая враждебные лайки, то, понятно, на остальное времени может и не хватить.



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