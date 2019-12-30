В Петербурге задержаны два человека, которые (как утверждается) готовили теракт в местах скопления людей на Новый год. Информация об этих людях была получена из США чуть ли не по личному указанию Трампа.
Получается, что американские агенты в России лучше информированы о наших делах, чем ФСБ. Впрочем, когда сутками сидишь в интернете, выискивая враждебные лайки, то, понятно, на остальное времени может и не хватить.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Отец 15-летнего Даниила Дидика, который погиб в Харькове при теракте на митинге в 2015 году, раскритиковал власть за освобождение осужденных за теракт, которые были внесены в списки на обмен пленными с Россией. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook. Андрей Дидик также обвинил власть в том, что те не защитили проукраинский митинг и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Магнитогорская история / 27 декабря
- Анфису Чехову раскритиковали за фотосессию в мечети / 11 декабря
- Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа / 2 декабря
- Мадонна отменила три концерта в рамках тура: в чем причина / 29 ноября
- На юго-востоке Москвы водитель автобуса сбил ребенка / 6 декабря
- Пластический хирург рассказал, какие изменения вносила в свою внешность Жанна Агузарова / 25 ноября
- Скандалы: «Крестовый алкогольный поход» / 27 декабря
- «Девочки, на помощь!»: Рита Дакота угодила в серьезную передрягу / 5 декабря