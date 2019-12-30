Зеленский: Если бы у меня было 100 беркутовцев, я бы их обменял на одного живого разведчика

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему отдал России беркутовцев, которые подозреваются в убийстве героев Небесной сотни.

«Да это условия всех на всех. Условия этого обмена. Мы забирали наших героев. Решение политическое, это правда. Вы знаете прекрасно, что пятеро беркутовцев. Пять лет не было приговоров суда, что двое из них были под домашним арестом. Не такие, как наши, не хуже, не битые другими людьми. А нормально, очень не плохо жили эти пять лет. Почему были без приговоров? Мы разберемся, это никак не будет влиять на дела Майдана. Пока все, что мы обещаем — делаем. Поэтому, как я обещал — дело Майдана мы закончим», — сказал он.

Президент добавил, что без беркутовцев бы не освободили украинских военных.

«Трое из них были в СИЗО из пяти. Тоже без решения суда, если бы они остались, мы бы не получили наших разведчиков, не получили ребят, которые были в Дебальцево. Для меня они герои, а если мы оставили беркутовцев, они бы, даже если бы было решение суда, они бы получили пять, шесть лет», — заявил президент.

Зеленский, отвечая на критику, заявил, что готов и в будущем обменять беркутовцев на украинских военных.

«Мы возвращаем живых людей. Я вам больше скажу, если бы у меня было 100 беркутовцев и мне бы предложили одного разведчика, я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика», — резюмировал он.

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