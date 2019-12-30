Находка на миллиард

Из российского дальневосточного порта Находка в сторону Балтики вышел корабль-трубоукладчик «Академик Черский». Ему предстоит пройти больше 10 000 км до балтийских берегов Германии, чтоб, возможно, стать спасителем лица Газпрома и Москвы в конфликте с США по вопросу достройки Северного потока-2.

Как известно, оба гиганта-трубоукладчика в ночь на Рождество покинули Балтику: угроза санкций со стороны США против швейцарской компании — владельца крановых судов- оказалась столь убийственной, что Allseas даже не решилась воспользоваться теми 30 днями, которые американский закон предоставил ей на сворачивание работ.

Укладка труб была прервана мгновенно после подписания президентом Трампом документа. Северный Поток замер всего в 160 км от немецкого берега. И ни одна другая иностранная компания ни за какие деньги не берется его достроить.

Последняя надежда России нашлась в Находке. Там уже почти 3 года стоял у пирса купленный по случаю трубоукладчик Академик Черский ( фото). Хотя это судно водоизмещением во много раз меньше уже знаменитого Pioneering Spirit, укладывавшего в сутки по 5 км труб Потока, оно было куплено Россией за целый миллиард долларов и по случаю. (Pioneering Spirit- стоил 1.6 миллиарда).

Случай оказался такой. Будущего Академика начали строить в Китае для компании из Нигерии еще в 2007 году. Но нигерийцы, видать, не получили нужной суммы от адресатов своих писем, и трубоукладчик застрял в порту Сингапура ( мой любимый город!), арестованный судом по долгам. Там его и выкупили из плена россияне, дали свой флаг и перегнали в недалекую Находку.

Вот как выглядит его послужной список на профильном сайте:

«Судно «Jascon-18» было заложено в 2007 году в Китае по заказу нигерийско-голландской компании Sea Trucks Group Limited (STG) как многоцелевое трубоукладочно-крановое судно. 14.06.2011г. судно прибыло на судоверфь в Сингапур, где планировалось его достроить за 18 месяцев.

В марте 2015 г. судно было переписано на другую нидерландскую компанию, а Sea Trucks Group Limited (STG) выступала оператором на время достройки.

В декабре 2015г. судно купил Сингапурский филиал российский «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) для ОАО «Газпром», а 06.01.2016 г. судно было арестовано в Сингапуре по иску судоверфи из-за неоплаты всей стоимости постройки заказчиком.

После разрешения споров, к июню 2016 года судно попало на баланс ОАО «Газпром», который позднее переименовал его в «Академик Черский»…

Забавно, что и сам академик Николай Васильевич Черский родился под другой фамилией, почти такой же прозаичной, как Джексон- Селезнев.

В конце 20-х краснофлотец Николай Селезнев взял себе фамилию Ивана Дементьевича Черского — геолога, палеонтолога и географа, много лет отдавшего исследованию Восточной Сибири.

Поразительно, что имя изменило судьбу человека. Селезнев-Черский стал доктором наук, профессором, Героем соцтруда, а в 1984 году — полным академиком. И все это за поиски и находки нефти в Сибири.

Но вернемся к нашему нигерийскому трубоукладчику. За последних три года Академик лишь коротко потрудился в Охотском море на другом санкционном объекте — «Сахалине-3». И сейчас никто не знает, способен ли он действительно помочь Потоку.

Тем не менее находку из Находки ждут на Балтике как последнюю надежду. Академику идти туда месяца два. Если он, конечно, вообще способен на такие мегапереходы. Ходят слухи, что у нигерийцев и китайцев его выкупили в весьма незавершенном состоянии, должны были в Находке модернизировать, но…

Борис Фельдман

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