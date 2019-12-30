Меркель и Макрон считают, что обмен между Украиной и ОРДЛО должен помочь восстановить доверие между сторонами

Обмен удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, должен способствовать восстановлению доверия между сторонами. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте немецкого правительства.

«Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины. Накануне празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен – это долгожданный гуманитарный жест, который должен помочь восстановить доверие между двумя сторонами», – сказано в заявлении.

Меркель и Макрон не уточнили, о каких именно сторонах конфликта идет речь, однако отметили, что обмен стал выполением обязательств, взятых странами-участницами саммита по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате, который прошел в Париже 9 декабря.

Лидеры Франции и Германии подчеркнули, что необходима дальнейшая работа по освобождению всех задержанных в результате конфликта на Донбассе.

Они напомнили, что международным организациям, включая Международный комитет Красного креста, нужно предоставить «неограниченный и безусловный доступ ко всем задержанным».

«В рамках подготовки к следующему саммиту, на котором будут рассмотрены, в частности, политические и связанные с безопасностью условия проведения местных выборов [на Донбассе], Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандском формате в ближайшие месяцы», – подытожили лидеры.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Он рассказал, что четыре человека отказались возвращаться в Украину, но были освобождены из плена боевиков.

От переезда в «ЛДНР» в рамках обмена отказались 17 человек, еще около 30 не захотели принимать участие в обмене, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия) в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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