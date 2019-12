Премьер-министр Польши прокомментировал заявление Путина о пакте Молотова – Риббентропа

Премьер-министр Матеуш Моравецкий 29 декабря опубликовал в Twitter документ, в котором изложил позицию Варшавы по поводу Второй мировой войны и пакта Молотова – Риббентропа.

В документе заявляется, что слова президента России Владимира Путина касательно Польши вызваны международным давлением на Россию и являются не правдивыми.

По мнению Моравецкого таким образом Россия пытается скрыть проблемы, вызванные продлением санкций Евросоюза против страны, ситуации с трубопроводм «Северный поток – 2» и результатами переговоров в нормандском формате.

Польский премьер заявил, что отказывается считать пакт Молотова – Риббентропа пактом о ненападении, так как речь шла о военном и политическом союзе, которые поделит Европу на две сферы влияния.

«Народ России — главная жертва [главы СССР Иосифа] Сталина, одного из безжалостнейших преступников в мировой истории, — заслуживает правды. Я верю, что россияне — это нация свободных людей, и они отвергают сталинизм, даже если правительство Путина пытается его оправдать», — говорится в завершении заявления.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

25 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и вела с ним переговоры. 28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию «ГОРДОН» высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. После этого Советский Союз и Германия разделили Польшу.

19 декабря Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России из-за невыполнения РФ Минских соглашений.

США 20 декабря ввели санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока – 2». Компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

