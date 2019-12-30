Мнение: Обмен военнопленных на КПП «Майорск»

На КПП "Майорск" сегодня проходит обмен пленными и удерживаемыми лицами между ЛДНР и Украиной.

К дню обмена списки изрядно похудели. Первоначально речь шла об обмене "всех на всех" (что было согласовано еще в Минске 5 лет назад, а недавно подтверждено на саммите в Нормандском формате, который проходил в Париже).

Потом начали называть цифру 300+. Затем 200+. Причин тут в основном две — с одной стороны с обеих сторон были люди, которые не хотели попадать в списки на обмен. С другой стороны, Украина сама не хотела видеть некоторых лиц в этих списках.

В итоге, после сверки всех списков и уточнения "отказников" формула "всех на всех до Нового года" мутировала в сценарий "Украина отдаст 87 человек и получит в обмен 55 человек".

Если считать по головам, то Украина отдаст больше, чем получит из ЛДНР. Плюс есть нюанс — подавляющая часть лиц на обмен, это граждане Украины с обеих сторон. И фактически, Украина меняет граждан Украины на граждан Украины, чем лишний раз напоминает о том, что на Украине идет гражданская война. Стоит также отметить, что не все из тех, кого отдает Украина это люди попавшие в плен в ходе боевых действий на Донбассе, там немало тех, кто сидел по политическим статьям вроде "поддержки сепаратизма" и "антигосударственной деятельности".

Район обмена уже оцеплен военными и гражданских туда не допускают. Присутствуют наблюдатели от ОБСЕ. Машины с пленными уже выдвинулись.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: На КПП "Майорск" сегодня проходит обмен пленными и удерживаемыми лицами между ЛДНР и Украиной.К дню обмена списки изрядно похудели. Первоначально речь шла об обмене "всех на всех" (что было согласовано еще в Минске 5 лет назад, а недавно подтверждено на саммите в Нормандском формате, который проходил в Париже).Потом начали называть цифру 300+. Затем 200+. Причин […]