Захарова пригрозила «интересным ответом» на притеснения Sputnik в Эстонии

30.12.2019, 1:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг «Sputnik Эстония».

По ее словам, «ответ будет комплексным и интересным». При этом она призвала учитывать, «кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями» против «российской медиасреды», передает ТАСС.

Напомним, переводы средств на нужды «Sputnik Эстония» были заморожены, от бюро потребовали освободить арендуемое помещение, а сотрудникам пригрозили уголовным преследованием. Власти Эстонии объясняют свои действия европейскими санкциями против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.



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Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг «Sputnik Эстония». По ее словам, «ответ будет комплексным и интересным». При этом она призвала учитывать, «кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями» против «российской медиасреды», передает ТАСС. Напомним, переводы средств на нужды «Sputnik Эстония» были заморожены, от бюро потребовали освободить арендуемое помещение, а […]

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