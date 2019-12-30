Стало известно о нападении Турции на войска Сирии

Турция атаковала позиции сирийских войск, среди военных Сирии есть жертвы и пострадавшие, сообщают информационные агентства.
Турецкая атака произошла после того, как курды из «Сил демократической Сирии» в Айн-Исе совершили вылазку, в результате которой погибли трое турецких военных, передает ТАСС со ссылкой на курдское информационное агентство Firat News Agency.
Турция открыла артиллерийский огонь по сирийским позициям в районе Хашлюм в 30 км к востоку от Айн-Исы. Были уничтожены три бронемашины.
Сирийские войска вошли в Айн-Ису после того, как Дамаск договорился с курдами и направил в октябре на север Сирии войска для противодействия турецкому вторжению.
В конце ноября беспилотники турецких ВВС нанесли удары по подразделениям сирийской армии на севере провинции Хасеке.
Напомним, Турция решила создать «зону безопасности» в Сирии. Анкара заявила, что турецкие военные останутся в Сирии, пока та не сможет сама защищаться от террористов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Турция атаковала позиции сирийских войск, среди военных Сирии есть жертвы и пострадавшие, сообщают информационные агентства. Турецкая атака произошла после того, как курды из «Сил демократической Сирии» в Айн-Исе совершили вылазку, в результате которой погибли трое турецких военных, передает ТАСС со ссылкой на курдское информационное агентство Firat News Agency. Турция открыла артиллерийский огонь по сирийским позициям […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Боевики РФ ограничивают свободу передвижения патрулей ОБСЕ – украинская сторона СЦКК / 29 декабря
- Американский документалист — администрация Трампа покушается на свободу самовыражения работников искусства в сети / 9 декабря
- Путин сделал статусный подарок россиянам ко Дню Победы / 15 декабря
- ОНФ помог жительнице Приангарья получить жилищный сертификат / 30 ноября
- Венгрия потеряла из-за санкций против РФ миллиарды долларов / 18 декабря
- Суд на Украине встал на сторону уволенного за антисемитизм консула / 16 декабря
- Возобновлено расследование дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой / 24 декабря
- Китай призвал не политизировать спорт / 10 декабря