Стало известно о нападении Турции на войска Сирии

30.12.2019, 1:19, Новости дня

Турция атаковала позиции сирийских войск, среди военных Сирии есть жертвы и пострадавшие, сообщают информационные агентства.

Турецкая атака произошла после того, как курды из «Сил демократической Сирии» в Айн-Исе совершили вылазку, в результате которой погибли трое турецких военных, передает ТАСС со ссылкой на курдское информационное агентство Firat News Agency.

Турция открыла артиллерийский огонь по сирийским позициям в районе Хашлюм в 30 км к востоку от Айн-Исы. Были уничтожены три бронемашины.

Сирийские войска вошли в Айн-Ису после того, как Дамаск договорился с курдами и направил в октябре на север Сирии войска для противодействия турецкому вторжению.

В конце ноября беспилотники турецких ВВС нанесли удары по подразделениям сирийской армии на севере провинции Хасеке.

Напомним, Турция решила создать «зону безопасности» в Сирии. Анкара заявила, что турецкие военные останутся в Сирии, пока та не сможет сама защищаться от террористов. 



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Последнее: Турция атаковала позиции сирийских войск, среди военных Сирии есть жертвы и пострадавшие, сообщают информационные агентства. Турецкая атака произошла после того, как курды из «Сил демократической Сирии» в Айн-Исе совершили вылазку, в результате которой погибли трое турецких военных, передает ТАСС со ссылкой на курдское информационное агентство Firat News Agency. Турция открыла артиллерийский огонь по сирийским позициям […]

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