Украина выдала «ДНР» чеченца, обвиняемого в нападении на Окуеву и Осмаева – журналистка

30.12.2019, 1:18, Новости дня

29 декабря в рамках обмена военнопленными Украина выдала «ДНР» чеченца, известного как  Артур Денисултанов, которого обвиняли в покушении на командира украинского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жены, военнослужащей Амины Окуевой. Об этом заявила в Facebook журналистка Екатерина Сергацкова. 

«Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, – чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, – сегодня в числе других отправился по обмену в «ДНР», а оттуда поедет на родину в Россию. Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения», – написала она. 

Один из ненадежных рассказчиков этой истории, Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества…

Posted by Ekaterina Sergatskova on Pühapäev, 29. detsember 2019

1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. И Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят «некоторые лидеры Российской Федерации». 

30 октября в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена была смертельно ранена в голову. В прокуратуре заявили, что июньское и октябрьское покушения на супругов могут быть связаны.

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью «Новой газете», что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с «ДНР». 

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Он рассказал, что четыре человека отказались возвращаться в Украину, но были освобождены из плена боевиков. 

От переезда в «ЛДНР» в рамках обмена отказались 17 человек, еще около 30 не захотели принимать участие в обмене, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 29 декабря в рамках обмена военнопленными Украина выдала «ДНР» чеченца, известного как  Артур Денисултанов, которого обвиняли в покушении на командира украинского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жены, военнослужащей Амины Окуевой. Об этом заявила в Facebook журналистка Екатерина Сергацкова.  «Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, – чеченец, […]

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