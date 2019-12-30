50 человек стали жертвами похолодания в Бангладеш

30.12.2019, 1:06, Новости дня

В Бангладеш по меньшей мере 50 человек стали жертвами похолодания по состоянию на 28 декабря. Из них 17 человек погибли от острой респираторной инфекции и 33 – от диареи, которую вызвали ротовирусные инфекции. Об этом сообщает Reuters.

Больницы страны переполнены страдающими из-за гриппа, пневмонии и обезвоживания. 29 декабря в пограничном городе Тетулия зафиксировали самую низкую в стране температуру в этом году – 4,5 °C.

Граждане Бангладеш с низким доходом не могут себе позволить необходимую одежду, а дети и пожилые люди подвержены пневмонии.

Похолодание и густой туман, согласно прогнозу, продержатся в стране еще несколько дней.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В Бангладеш по меньшей мере 50 человек стали жертвами похолодания по состоянию на 28 декабря. Из них 17 человек погибли от острой респираторной инфекции и 33 – от диареи, которую вызвали ротовирусные инфекции. Об этом сообщает Reuters. Больницы страны переполнены страдающими из-за гриппа, пневмонии и обезвоживания. 29 декабря в пограничном городе Тетулия зафиксировали самую низкую в […]

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