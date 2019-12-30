Киев выдал России личного киллера Кадырова, который пытался убить Амину Окуеву и Адама Осмаева

30.12.2019, 0:57, Разное

В рамках обмена Киев выдал киллера «Динго» (Артур Кринари), который пытался убить Амину Окуеву и Адама Осмаева. Об этом на своей странице в facebook сообщила журналистка Екатерина Сергацкова.

«Один из ненадежных рассказчиков этой истории, Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, — чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, — сегодня в числе прочих отправился по обмену в ДНР, а оттуда уедет на родину в Россию», — написала она.

Она добавила, что за три дня до обмена с него сняли обвинения.

«Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения», — добавила она.



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Последнее: В рамках обмена Киев выдал киллера «Динго» (Артур Кринари), который пытался убить Амину Окуеву и Адама Осмаева. Об этом на своей странице в facebook сообщила журналистка Екатерина Сергацкова. «Один из ненадежных рассказчиков этой истории, Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, — чеченец, которого обвинили в покушении на Амину […]

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