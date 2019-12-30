Мнение: В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

30.12.2019, 0:51, Разное

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

  • globallookpress.com

«Ярким явлением стал выход нашего Банка развития, по сути, финансового института правительства, на рынок еврооблигаций… Это к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдём на некую другую валюту», — приводит его слова в эфире телеканала «Беларусь 1» РИА Новости.

https://russian.rt.com/ussr/ne…

Источник: Конт



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