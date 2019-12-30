Мнение: Михаил Хазин. Безответственные рассуждения

Настоящий текст не представляет из себя высоконаучное экономическое исследование, это просто наблюдения обывателя, который ни в каком виде не является «кремлёвским инсайдером». Я уже больше 20 лет не был ни в Кремле, ни на Старой площади (были пару исключений, но они не носили политико-конспирологический характер), никакими «особыми» знаниями не обременён и все мои рассуждения являют собой пример чистой аналитики. Теоретически любой среднестатистический гражданин, который много лет размышляет на тему Власти, может прийти к аналогичным выводам, особенно если у него есть некоторый опыт управления крупными коллективами.

Но, помимо всего прочего, я ещё и довольно уже немолодой человек, который много чего наблюдал в своей жизни. И сделал из этого много разных выводов, которые имеют отношение, скорее, к психологии, чем к Управлению и Власти. Например, я точно понимаю, то, что говорит политик не играет никакой роли. А вот тема, которую он выбирает, может сказать очень многое (но только не о том, о чём политик думает на самом деле). И вот, с точки зрения этого понимания, я оценил последние выступления Путина.

Первая тема — это чистки. Путин у власти почти 20 лет, но всё это время темы чисток (то есть серьёзного сокращения элиты, как верхней, так и управленческой) в политическом контексте (в личном он что-то говорил) избегал. И вдруг на последнем своём общении с народом, на эту тему выступил, причём довольно логично и адекватно объяснил, почему ему эта тема не нравится. Поскольку я задолго до того примерно такими же словами объяснял его нежелание касаться этой темы (это тоже не инсайдерская информация, тут личные приоритеты Путина как человека хорошо известны), то могу отметить только одно.

Есть такая поговорка: «У кого чего болит, тот про то и говорит!» Она не всегда верна, но в данном случае очень похоже на правду: тема чисток с большой вероятностью стала Путина в последнее время занимать. Контекст не очень понятен (собственно, у Путина он всегда сильно закрыт) и его можно интерпретировать совершенно по-разному. И как предупреждение тем, кто его на эти чистки толкает, мол, не лезьте в опасную тему. И как предупреждение тем, кто может быть зачищен, мол, ребята, я вам говорил, что я не хотел, но вы меня заставили! Ну, и много ещё чего. Собственно, если бы это был единичный случай, можно было бы и проигнорировать.

Но есть ещё тема образования СССР. Народ воспринял эту тему (к которой Путин обращается в последнее время регулярно) как «наезд» на Ленина, что вызвало массовое возмущение. Но давайте посмотрим на ситуацию немножко, с другой стороны: представим себе, что Путин всерьёз рассматривает вариант создания СССР-2. Тогда его возвращение к этому вопросу совершенно понятно, он всерьёз думает о том, как не сделать старые ошибки. Возможно, даже что какие-то решения он уже для себя принял. И тогда его рассуждения на эту тему приобретают совсем иной смысл.

События с Белоруссией позволяют считать эту версию вполне разумной (хотя это именно версия). Но теперь вспомним мою гипотезу о Ялте-2 (ну, или, о Венском конгрессе-2, или ещё как) и подумаем, что нужно сделать Путину, чтобы стать одним из создателей «нового мирового порядка» на XXI век? Договориться с Трампом и Си и сделать Россию державой-победительницей мирового финансового глобализма. Но как можно продемонстрировать нашу победу над финансовым глобализмом, если не совершить чистки в финансово-экономическом блоке нашей сферы управления и в современной российской элите? Никак. И эта мысль поддерживает высказанную выше гипотезу о том, что мысли Путина всё время возвращаются к чисткам, достаточно серьёзно.

Далее, если предположить, что гипотеза о валютных зонах, высказанная нами ещё в 2003 году в «Закате империи доллара и конце «Pax Americana», соответствует реальности (пока никаких альтернативных вариантов не проявилось), то в нашей евразийской зоне буду проходить серьёзные события. В частности, некоторые страны (Казахстан, Белоруссия), которые должны буду конкурировать с Японией и Турцией, могут захотеть восстановить своё априорное конкурентное преимущество путём воссоздания единой страны с Россией. То есть, СССР-2.

Ещё раз повторю, не мы их будем включать в свой состав, а они будут активно проситься. И, возможно как раз условием со стороны России станет отказ от национальной идентичности. Ну, то есть, люди-то останутся казахами и белорусами (никто у нас в нынешней России не отменял ни татар, ни бурят), но вот национальных автономий в новом СССР, возможно, и не будет. Согласятся или нет, это уже вопрос отдалённого будущего. Но сама постановка вопроса возможна.

Я не зря назвал этот текст «безответственным». Приведённые выше рассуждения спорные, их очень легко, нет, не опровергнуть, а просто поставить под сомнение. Это просто некоторые тенденции, которые могут реализоваться, а могут и нет. Но вспомним, ещё год назад про «новую Ялту» никто не говорил. А сегодня она стала не то чтобы главной темой повестки дня, но очевидным направлением развития событий (пусть пока и альтернативным).

khazin.ru

Источник: Конт

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