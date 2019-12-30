Лутковская предположила, что Украина будет договариваться о возвращении из ОРДЛО еще 300 пленных

Киев продолжит переговорный процесс по возвращению удерживаемых на неподконтрольной Киеву территориии Донбасса украинцев. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская журналистам в Борисполе 29 декабря, пишет «РБК-Украина».

Она сказала, что будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в ТКГ.

«У нас на сегодня есть действительное подтверждение около 100 человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи [для удерживаемых лиц] и выдает соответствующие справки… Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов… Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по поводу 300 человек мы будем вести переговоры», – добавила она.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Он рассказал, что четыре человека отказались возвращаться в Украину, но были освобождены из плена боевиков.

В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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