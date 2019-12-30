Киселев присоединился к флэшмобу в поддержку «Sputnik Эстония»

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев появился в эфире программы «Вести недели» в желтом жилете, присоединившись к флэшмобу в поддержку «Sputnik Эстония».

Он напомнил, что в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «предстала в жилетке Sputnik».

«И я сейчас тоже», – приводит его слова РИА «Новости».

Флэшмоб #СпутникСила запустил исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Напомним, власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».

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