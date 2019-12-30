Количество жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41

На Филиппинах количество жертв тайфуна «Урсула» 29 декабря достигло 41 человека. Об этом сообщил Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению ими, информирует Philippine News Agency.
Из-за стихийного бедствия 28 человек получили ранения, а 12 – числятся пропавшими без вести.
Тайфун повредил более 265,6 тыс. домов из которых 36,1 тыс. были полностью уничтожены. В результате стихийного бедствия пострадали 399,2 тыс. семей, что эквивалентно более 1,5 млн человек.
Тайфун накрыл Филиппины 25 декабря. Он сопровождался порывами ветра, достигающими 195 км/ч.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: На Филиппинах количество жертв тайфуна «Урсула» 29 декабря достигло 41 человека. Об этом сообщил Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению ими, информирует Philippine News Agency. Из-за стихийного бедствия 28 человек получили ранения, а 12 – числятся пропавшими без вести. Тайфун повредил более 265,6 тыс. домов из которых 36,1 тыс. были полностью уничтожены. В результате стихийного […]
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