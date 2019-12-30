Обмен удерживаемыми лицами. Лутковская заявила, что 17 человек отказалсь ехать в ОРДЛО, еще около 30 – от участия в обмене

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями отказались ехать в «ЛНР» и «ДНР» 17 человек, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская 29 декабря, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще более 30 человек, которые вообще отказались от участия в обмене. Они продолжают отбывать наказание», – сказала она на брифинге в аэропорту Борисполь после возвращения освобожденных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский на этом же брифинге сообщил, что 17 человек, отказавшихся ехать в «ЛДНР», тоже продолжат отбывать наказание, или вернутся в СИЗО.

«Они были в этом согласованном списке. Некоторые из них освобождаются в феврале [2020 года], некоторые – в марте. Они хотят быть в Украине. Это их выбор», – добавил президент.

Он сообщил, что всего украинская сторона освободила 81 человека.

Тем, кто был освобожден в рамках обмена, но остался в «ЛДНР», «потому что там их семьи», предоставят возможность переехать на подконтрольные украинскому правительству территории, если они захотят этого, добавил Зеленский.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Он рассказал, что четыре человека отказались возвращаться в Украину, но были освобождены из плена боевиков.

В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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