Мнение: То, за что боролись украинцы, идет прахом

30.12.2019, 0:05, Разное

То, за что боролись украинцы, идет прахом. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. (с) украинский "режиссер" и террорист Олег Сенцов

Комментарий видного украинского террориста отмеченного международными премиями по случаю обмена. Пригорела у "творца" из-за того, что в списки на обмен были включены бойцы "Беркута", которых преследовали по мотивам государственного переворота 2014 года. В бандеровском нарративе, передаваемые в ЛДНР бойцы "Беркута" скрывают страшную правду о том, как Янукович и Путин приказали расстрелять евромайдан. Юмор в том, что как минимум 2 из "беркутов", которых освобождают, воевали на Донбассе на украинской стороне.
Обмен https://colonelcassad.livejournal.com/5526002.html уже идет. Украине пока что передали 25 человек отбывавших срок в ЛНР.


Передача украинских пленных.


Наши.

Источник: Colonel Cassad



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