По военным США в Ираке ударили «Катюшей»

Военная база возле Багдада, на которой находятся американские военные, подверглась ракетному обстрелу, сообщили в силах безопасности Ирака.

У «большой базы Эт-Таджи» взорвались «четыре ракеты типа «Катюша». Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

Напомним, Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.

На днях военная база рядом с городом Киркук также подверглась ракетному обстрелу. Погиб гражданский подрядчик из США, ранения получили несколько американских военных.

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Последнее: Военная база возле Багдада, на которой находятся американские военные, подверглась ракетному обстрелу, сообщили в силах безопасности Ирака. У «большой базы Эт-Таджи» взорвались «четыре ракеты типа «Катюша». Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия». Напомним, Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии. На днях военная база рядом с городом Киркук также подверглась […]