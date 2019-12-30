По военным США в Ираке ударили «Катюшей»

Военная база возле Багдада, на которой находятся американские военные, подверглась ракетному обстрелу, сообщили в силах безопасности Ирака.
У «большой базы Эт-Таджи» взорвались «четыре ракеты типа «Катюша». Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».
Напомним, Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.
На днях военная база рядом с городом Киркук также подверглась ракетному обстрелу. Погиб гражданский подрядчик из США, ранения получили несколько американских военных.
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Последнее: Военная база возле Багдада, на которой находятся американские военные, подверглась ракетному обстрелу, сообщили в силах безопасности Ирака. У «большой базы Эт-Таджи» взорвались «четыре ракеты типа «Катюша». Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия». Напомним, Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии. На днях военная база рядом с городом Киркук также подверглась […]
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