Тимур Батрутдинов в финале проекта «План Б» остался холостяком

В финале проекта «План Б» стало известно о том, что 41-летний шоумен Тимур Батрутдинов остался холостяком. По словам резидента Comedy Club, он «поступил честно по отношению к девушкам».

Ольга Бузова в рамках проекта советовала Тимуру Батрутдинову «выбирать сердцем и отключить мозги». При этом певица настаивала на том, чтобы юморист не шел на поводу у правил «Плана Б». Шоумен почувствовал, что не готов взять на себя ответственность за одну из девушек, поэтому он предпочел одиночество.

После того, как Тимур Батрутдинов вернулся с Бали, он продолжил общение с двумя финалистками проекта в столице. Маргарита Гаврилова призналась, что ей нужны настоящие чувства и он уже устала от телевизионных шоу. Другая финалистка — Елизавета Аниховская поняла, что резидент Comedy Club «не ее человек». Девушке не понравилось то, что участник «Плана Б» позволял себе устраивать «истерики». Несмотря на то, что Елизавета Аниховская младше своего потенциального жениха в два раза, ей приходилось его успокаивать. Поэтому она рада, что все сложилось именно таким образом.

Ранее Тимур Батрутдинов снялся полуобнаженным в компании девушек в откровенных купальниках. Резидент юмористического шоу показал, как он провел свое последний день на Бали. Многие подписчицы восхитились фигурой и шикарным торсом участника Comedy Club.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В финале проекта «План Б» стало известно о том, что 41-летний шоумен Тимур Батрутдинов остался холостяком. По словам резидента Comedy Club, он «поступил честно по отношению к девушкам». Ольга Бузова в рамках проекта советовала Тимуру Батрутдинову «выбирать сердцем и отключить мозги». При этом певица настаивала на том, чтобы юморист не шел на поводу у правил […]