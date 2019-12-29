Багдад обвинил США в нарушении суверенитета Ирака

29.12.2019, 23:51, Новости дня

Удар ВВС США по объекту «Хезболлы» в городе Эль-Каим стал нарушением суверенитета Ирака, сообщил иракский президент Бархам Салех.

Он назвал действия США «абсолютно неприемлемыми» и обвинил американскую сторону в нарушении двусторонних соглашений, передает ТАСС со ссылкой на «Ас-Сумария».

И. о. главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди сообщил о необходимости провести срочное совещание руководства страны.

Канал «Аль-Хадас» сообщает, что в результате авианалета на Эль-Каим погибли не менее 15 бойцов иракской шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», включая одного из командиров. 

Напомним, Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.



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Последнее: Удар ВВС США по объекту «Хезболлы» в городе Эль-Каим стал нарушением суверенитета Ирака, сообщил иракский президент Бархам Салех. Он назвал действия США «абсолютно неприемлемыми» и обвинил американскую сторону в нарушении двусторонних соглашений, передает ТАСС со ссылкой на «Ас-Сумария». И. о. главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди сообщил о необходимости провести срочное совещание руководства страны. Канал […]

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