В Харьковской области задержали группу хакеров. Они взломали более 20 тыс. серверов по всему миру

В Харьковской области задержали группу хакеров, которая взломала более 20 тыс. серверов частных организаций и физических лиц по всему миру. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции.
Группа из трех украинцев и одного иностранца была известной на хакерских форумах и на заказ осуществляла взломы серверов на территории Украины, Европы и США.
По данным полиции, хакеры вели свою деятельность с 2014 года. По версии следствия, для атак они с помощью программного обеспечения использовали уязвимости серверов на базе операционной системы ОС Windows. Свои действия они координировали через тайные мессенджеры.
Следователи установили, что часть серверов хакеры использовали для майнинга криптовалюты, DDOS-атак, создания командных-центров для вирусов типа stealer и превращения их в инструменты для новых атак. Другую часть взломанных серверов группа продавала другим хакерам, которые занимались майнингом, вымогательством и списанием денег из банковских карт жертв.
На электронных кошельках хакеров обнаружили почти $80 тыс.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Одному из участников группы уже сообщили о подозрении.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Харьковской области задержали группу хакеров, которая взломала более 20 тыс. серверов частных организаций и физических лиц по всему миру. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции. Группа из трех украинцев и одного иностранца была известной на хакерских форумах и на заказ осуществляла взломы серверов на территории Украины, Европы и США. По данным […]
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