Евгений Плющенко получил серьезную травму

29.12.2019, 23:37, Разное

Одна из последних игр чуть не закончилась для олимпийского чемпиона трагедией. Во время столкновения корпус в корпус хоккеист из команды противников попал клюшкой супругу Яны Рудковской в лицо. 

«Клюшка залетела мне под визор. Первое ощущение – что-то произошло с глазом. Когда я лег, то почувствовал, что течет кровь. У меня впервые в жизни появился страх. Страх быть одноглазым. Это ужасное состояние!», – поделился подробностями Плющенко в эфире шоу «ЯнаСупер». 

На удивление, жена Евгения, несмотря на весь ужас, смогла взять себя в руки. Продюсер совладала с эмоциями и лишь всплеснула руками.

«На самом деле, Яна тогда спокойно отнеслась, что мне очень понравилось. Будем лечиться», – заверил поклонников олимпийский чемпион.

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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 7 Окт 2019 в 8:29 PDT

Напомним,  известная певица Alessia Voice высказалась о проекте «ЯнаСупер. По ее мнению, шоу поможет зрителям лучше понять семью Плющенко. Как писали ранее «Дни.ру», супруги смогут открыться с другой стороны, обнажив то, что спрятано в глубинах.



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Последнее: Одна из последних игр чуть не закончилась для олимпийского чемпиона трагедией. Во время столкновения корпус в корпус хоккеист из команды противников попал клюшкой супругу Яны Рудковской в лицо.  «Клюшка залетела мне под визор. Первое ощущение – что-то произошло с глазом. Когда я лег, то почувствовал, что течет кровь. У меня впервые в жизни появился страх. […]

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