«Как же я ошибался!»

Британский дипломат сэр Родрик Брейтвейт — о том, как менялось отношение к Афганской войне на Западе.

Сэр Родрик Брейтвейт

ОБ АВТОРЕ

Сэр Родрик Брейтвейт — британский писатель и дипломат. Рыцарь Великого Креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия, почётный доктор и профессор Бирмингемского университета. В 1951—1952 годах служил в военной разведке в Вене. С 1955 года на дипломатической службе. В 1963—1966 годах — в СССР, в 1966—1969 годах — в Италии, в 1975—1978 годах — в постоянном представительстве Великобритании при ЕЭС в Брюсселе. Работал на различных постах в центральном аппарате МИД. В 1988—1992 — посол Великобритании в СССР (с 1991 года — в России). В 1992—1993 — возглавлял Объединённый разведывательный комитет.

Автор нескольких книг о России, наиболее известны «Москва 1941: Город и его жители на войне» и «Афганцы: русские в Афганистане, 1979–89». В первой книге пораженные англичане прочли, что в одной битве под Москвой погибло больше людей, чем подданных королевы в Первой мировой войне, принесшей самые тяжелые человеческие потери за всю историю Великобритании.

Книга «Афганцы», которую поначалу не собирались переводить на русский, собрала множество восторженных откликов наших ветеранов и заинтересованных читателей. Она начинается цитатой из Фукидида: «Молодежь… по неопытности, еще не зная, что такое война, рвалась в бой». Этим словам 2500 лет, они написаны как будто сегодня утром.

В книге на 300 листов восемь приходится на перечисление более, чем ста сорока письменных источников. Сэр Родрик лично провел 64 интервью с российскими экспертами и ветеранами от рядового до генерала, от замечательного летописца войны генерала Лиховского до барда отряда «Каскад» КГБ СССР Игоря Морозова. Он был званым гостем за нашими столами, десятки наших соотечественников помогали ему в работе над книгой, ставшей выдающимся исследованием, написанным в лучших традициях великой британской науки XIX века.

Этот пожилой аристократ с другой планеты, родившийся в 1932-м, когда на левом берегу высадились первые строители Комсомольска-на-Амуре, а в США на выборах победил Франклин Рузвельт, понял нас лучше, чем «соловей Генштаба» Проханов, не вылезавший, казалось, из командировок в Афганистан.

Сэр Родрик, добрый друг нашей газеты, имевший самые теплые отношения с безвременно ушедшей Зоей Ерошок, любезно согласился рассказать нашим читателям, что значила для него работа над книгой и что такое Афганская война для западного читателя

Спустя несколько дней после ввода 40-й армии в Афганистан министр СССР посетил наш МИД в Лондоне. Мы ему объяснили, что не стоило этого делать: мы уже пробовали это в XIX веке — не сработало. «На этот раз, — заверил нас министр, — все будет по-другому».

В течение нескольких месяцев я участвовал в разработке политики Великобритании в отношении вторжения СССР (в Афганистан). Как и наши союзники, мы считали, что в рамках доктрины построения коммунизма во всем мире целью этой войны было навязать коммунистический режим настроенным против афганцам и, возможно, даже включить Афганистан в состав Советского Союза. У нас были опасения, что вторжение было частью плана захвата нефтяных месторождений в Иране и странах Персидского залива, что лишило бы доступа к ним западные страны.

Мы не могли вступить в непосредственную конфронтацию с обладающим ядерным оружием Советским Союзом — это было бы слишком опасно. Поэтому мы пошли другим путем, организовав масштабную и довольно успешную пропагандистскую кампанию против этой войны в ООН и других организациях. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы поддержать партизан, отряды которых создавались по всей территории Афганистана.

В феврале 1989-го, когда войска 40-й армии были вытеснены с территории страны, мы верили, что это победа бесстрашных моджахедов с американскими «Стингерами».

Так мы рассуждали тогда, но я знал, что все не так просто. И только спустя двадцать лет я решил прояснить для себя, что же произошло на самом деле, чего добивались советские политические деятели, чем была эта война для обычных солдат и как она повлияла на советское общество.

Я был удивлен количеством доступных материалов. Появились оригиналы важных документов. О войне много писали советские журналисты и государственные деятели в своих отчетах и мемуарах. Покойный генерал Ляховский, служивший в Афганистане, написал объемистую историю войны и сам любезно помогал мне в моих исследованиях. Рядовые солдаты опубликовали свои воспоминания и высококлассную прозу, многое было размещено в интернете. Были сняты документальные фильмы: «Последний солдат», «Афганский капкан». Вышли художественные фильмы — «Афганский излом», «Мусульманин» и захваленный блокбастер «Девятая рота», который пришелся не по вкусу большинству моих друзей-ветеранов.

Я хотел разобраться прежде всего в том, по каким причинам советское правительство впуталось в эту войну. На Западе существовал миф о том, что в рамках авторитарной советской системы не могло быть разногласий. Но это чрезмерно упрощенные представления, даже для системы времен Сталина.

Когда в марте 1979 года коммунистическое правительство Кабула впервые обратилось к Москве с просьбой о военной помощи, политбюро, которое, отлично понимая риск быть втянутыми в войну в мусульманской стране с многовековыми традициями борьбы с завоевателями, приняло решение об отказе. Но афганские коммунисты погрязли в междоусобицах, постепенно теряя контроль над страной.

Москва же опасалась, что возникшим безвластием воспользуются американцы. Генеральный секретарь Брежнев и некоторые его сторонники решили, что это нельзя оставить без внимания. Они считали, что смогут решить проблему быстро и эффективно, свергнув афганского лидера Амина и заменив его на кого-нибудь более управляемого. Они игнорировали предупреждения начальника Генерального штаба Огаркова и председателя Совета министров Косыгина.

По-видимому, Брежнев искренне полагал, что 40-я армия выполнит задачу за несколько месяцев.

1982 год. Леонид Брежнев на трибуне мавзолея. Фото: РИА Новости

Вместо этого русские оказались втянутыми в широкомасштабную партизанскую войну. Выигрывая сражение за сражением, 40-я армия никак не могла одержать окончательную победу. Правительство скрывало правду о войне от народа. По мере того как цинковые гробы продолжали возвращаться на родину, отношение к войне становилось все более негативным. Вскоре политбюро стало искать способ выйти из ситуации, сохранив лицо. Но начать войну всегда проще, чем закончить. На решение этого вопроса ушло девять лет.

Я беседовал с людьми из различных социальных слоев советского общества: политиками, генералами, государственными деятелями, журналистами и дипломатами. Особо меня интересовали те, кто был на этой войне, те, с которыми я никогда бы не познакомился в иных обстоятельствах: гражданские советники, медсестры и, конечно, рядовые солдаты. Это лишь небольшая часть принимавших участие в войне, но достаточная, чтобы составить представление о том, как относились к войне обычные люди.

Ветераны различных войн в разных странах не любят говорить о тех ужасах, свидетелями которых они были. Они делятся воспоминаниями только со своими бывшими однополчанами. Но мне посчастливилось познакомиться и подружиться с группой ветеранов, которые в свою очередь познакомили меня со своими боевыми товарищами и некоторыми бардами, рассказавшими о войне в своих песнях. Возможно, здесь сыграл роль тот факт, что я был призывником в британской армии 50-х годов, хотя никогда не принимал участия в боевых действиях.

Для начала я решил, что, хотя Советская армия имеет существенные отличия от британской армии, жизнь солдат везде более или менее похожа. Им надо как-то прожить день, добыть еду, алкоголь, топливо, чтобы согреться, держаться как можно дальше от офицеров, общение с которыми не сулит ничего хорошего. Они, безусловно, готовы выполнить свой долг. Но, если им придется вступить в бой, они будут сражаться за свою жизнь, за своих товарищей, думая о том, как выиграть хотя бы это сражение.

Их не очень интересуют великие идеи политиков. Именно об этом мне рассказывали мои друзья-ветераны.

Война в Афганистане была очень жестокой, не в последнюю очередь потому, что это была и гражданская война. Моджахеды, афганские и советские солдаты — все совершали ужасные вещи. Советское командование пыталось держать свои войска под контролем, но им это не всегда удавалось, как и любым другим военачальникам на других войнах. И, как всегда, больше всего страдало гражданское население.

Солдатам совсем непросто вернуться к обычной жизни, жить среди невоевавших людей, которые никогда не смогут понять, через что им пришлось пройти.

Книга «Афганцы», которую поначалу не собирались переводить на русский, собрала множество восторженных откликов наших ветеранов и заинтересованных читателей

Но ветеранам Афганской войны было особенно трудно. Их не считали героями,

как их отцов или дедов, вернувшихся с Великой Отечественной войны. И хотя никакой ответственности за ненавистную войну они не несут, их соотечественники зачастую упрекали их за участие в ней. И только много лет спустя их жертвы были оценены по достоинству. Похожее отношение своих сограждан испытали на себе и американские ветераны Вьетнама.

Нет единого мнения о том, явилось ли поражение в Афганской войне причиной распада Советского Союза. Без сомнений, оно сыграло свою роль в этом процессе. Но выделить одну главную причину крушения Союза невозможно, они были слишком многосложные и уходили корнями в далекую историю.

Через двадцать лет после вторжения русских очередную войну в Афганистане начали американцы. Аргументация их политиков была очень похожа на рассуждения советских предшественников. Они также утверждали, что на этот раз все будет по-другому, и надеялись на быструю войну. Они также увязли: эта война была длительнее советско-афганской.

Вторжения американцев во Вьетнам и СССР в Афганистан произошли в условиях противостояния в холодной войне. Эти войны были разными, но в них есть и много общего. Высокопрофессиональным современным армиям противостояли решительно настроенные партизанские отряды, сражавшиеся на своей территории. Внешние силы имели преимущество в вооружении и могли нанести сокрушительный удар, уничтожив города, деревни, урожай, скот и несоразмерное количество сил врага и мирного населения. И тем не менее обе войны были ими проиграны.

Как позже сказал один талиб, у захватчиков были часы, а у повстанцев — время. Они могли вести непрерывную борьбу до тех пор, пока уставшие оккупанты не отправятся домой.

Существует достаточно точная статистика о потерях американцев во Вьетнаме и советских войск в Афганистане: современные армии ведут подробный учет. Во Вьетнаме американцы потеряли более 58 000 человек. Более 15 000 советских солдат погибли в Афганистане. Но ни у одной из сторон не было ни времени, ни возможности подсчитать жертвы среди мирного населения. Многие мирные жители погибли от рук участников шедшей параллельно гражданской войны, многие были убиты в ходе актов возмездия, последовавших за официальным окончанием военных действий. По оценкам, количество жертв среди мирного населения в ходе войны американцев во Вьетнаме составляет от 361 тысячи до 2 млн человек. Количество жертв среди гражданского населения в ходе Афганской войны оценивается в диапазоне от 600 тысяч до 2,5 миллиона — эту цифру приводит генерал Ляховский.

Какие же уроки нам следует извлечь из этого? Один генерал британской армии как-то сказал, что есть два правила ведения войны: не выступать против Москвы и не вторгаться в Афганистан. Попытки посторонних вмешаться в чужие гражданские войны либо установить свой политический режим в странах с совершенно отличной историей и философией практически обречены на неудачу. Так было в Афганистане, Вьетнаме и Ираке. Правительства стран, готовых задуматься о таких решениях, избегут последствий. Но, похоже, немногие правительства способны на это.

А проблема эта гораздо глубже. Когда Вторая мировая война закончилась бомбежкой Хиросимы, я учился в школе. Я верил, что человечество обязательно должно сделать выводы из невероятных жертв и разрушений, понять, что война больше не может быть способом разрешения противоречий. Как же я ошибался! Война стала широко распространенным, неотвратимым и фундаментальным явлением в истории человечества. Она затрагивает такие основные вопросы, как добро и зло. Что побуждает людей воевать друг с другом? Почему кто-то становится героем, а кто-то трусом? Почему даже достойные люди совершают ужасающие зверства?

Мы живем в мире, где люди все еще готовы искать причины для сражений. Но даже победа может стоить слишком дорого. Вокруг и так достаточно ядерного оружия, чтобы погубить планету, а люди продолжают придумывать все более изощренные способы убивать друг друга.

Ужасающая перспектива. И поскольку другой альтернативы у нас нет, придется жить, убеждая себя в том, что все не может быть так уж плохо.

Родрик Брейтвейт

Источник: Новая газета

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