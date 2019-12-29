Жертвами стрельбы в христианской церкви в США стали два человека

В США 29 декабря произошла стрельба в христианской церкви в поселке Уайт Сетлемент, штат Техас. В результате три человека получили ранения, включая нападавшего. Об этом сообщает CNN.

Стрелок и одна из жертв скончались по дороге в больницу. Другой пострадавший находится в критическом состоянии.

Комментируя произошедшее, техасский губернатор Грег Эбботт рассказал, что прихожане церкви выстрелили в стрелка, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей.

В 2017 году в 186 км от Уайт Сетлемента в баптистской церкви поселка Сазерленд-Спрингс в результате стрельбы погибли 27 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В США 29 декабря произошла стрельба в христианской церкви в поселке Уайт Сетлемент, штат Техас. В результате три человека получили ранения, включая нападавшего. Об этом сообщает CNN. Стрелок и одна из жертв скончались по дороге в больницу. Другой пострадавший находится в критическом состоянии. Комментируя произошедшее, техасский губернатор Грег Эбботт рассказал, что прихожане церкви выстрелили в […]