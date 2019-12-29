ЛНР подтвердила выполнение договоренностей по обмену пленными

И Луганск, и Киев выполнили договоренности по обмену пленными, сообщила глава рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Она подтвердила, что «украинская сторона привезла всех лиц в соответствии со списком». Свою часть соглашения выполнила и ЛНР. Как сообщила Кобцева, «можно сказать, что обмен выполнен в полном объеме, в соответствии со списками «всех установленных» на «всех установленных», передает РИА «Новости».
Кобцева также сообщила, что девять человек решили не возвращаться с подконтрольной Киеву территории в ЛНР, но с них снята уголовная ответственность. Она выразила надежду, что их свободе ничего не угрожает.
Напомним, после обмена пленными между Киевом и народными республиками Донбасса, который состоялся впервые за два года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть «нормандских» договоренностей выполнена и поблагодарил «всех лидеров «нормандской четверки».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В США 29 декабря произошла стрельба в христианской церкви в поселке Уайт Сетлемент, штат Техас. В результате три человека получили ранения, включая нападавшего. Об этом сообщает CNN. Стрелок и одна из жертв скончались по дороге в больницу. Другой пострадавший находится в критическом состоянии. Комментируя произошедшее, техасский губернатор Грег Эбботт рассказал, что прихожане церкви выстрелили в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Немецкие следователи: к убийству Хангошвили в Берлине могут быть причастны спецслужбы РФ, названо возможное имя подозреваемого / 3 декабря
- Слуцкий официально покинул пост главного тренера ФК «Витесс» / 30 ноября
- Начались продажи клона внедорожника Range Rover / 29 ноября
- Москвичам пообещали обильные снегопады в новогоднюю ночь / 24 декабря
- alyona alyona попала в список интересных новых исполнителей 2020 года по версии The Guardian / 27 декабря
- На Кубани поддерживают идею переноса участков железной дороги с побережья / 24 ноября
- В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки» / 6 декабря
- В Киевской области водитель Daewoo сбил двоих детей, которые переходили дорогу – полиция / 9 декабря