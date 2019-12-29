Телеведущая Елена Ландер рассказала о сложном периоде жизни в Израиле

Телеведущая пояснила журналистам о сложном периоде жизни в чужой стране. По словам Елены Ландер, ради работы в Израиле она оставила семью и близких.

Как сказала журналистка, в свое время ей предложили вести новости на иностранном телевидении. Елена Ландер была вынуждена говорить на иврите, а ради карьеры ей пришлось расстаться с родителями. Это время стало для телеведущей одним из самых трудных в жизни, ведь она находилась вдали от дома. Тем не менее были и положительные стороны у подобного опыта, так как актриса начала ценить уединение. Она много времени посвящала занятиям спортом, а теперь любит бегать. Стандартная дистанция для артистки составляет 18 километров, а еще она увлекается дайвингом.

В разговоре с представителями прессы Ландер рассказала, что сейчас живет на 2 страны, ведь ее супруг Фабио владеет бизнесом в Израиле. Однако знакомство пары состоялось в российской столице. Роскошную свадьбу они сыграли в августе 2019 года, а подготовкой к мероприятию занимались вдвоем.

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Последнее: Телеведущая пояснила журналистам о сложном периоде жизни в чужой стране. По словам Елены Ландер, ради работы в Израиле она оставила семью и близких. Как сказала журналистка, в свое время ей предложили вести новости на иностранном телевидении. Елена Ландер была вынуждена говорить на иврите, а ради карьеры ей пришлось расстаться с родителями. Это время стало для […]