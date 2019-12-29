От Обамы до Трампа — Ouest-France подвёл итоги 10 лет

За последние 10 лет демократия не смогла восторжествовать, с сожалением пишет обозреватель Ouest-France. Если в 2009 году к власти пришёл Барак Обама, то в 2019 лозунг Трампа в ключе национализма можно примерить и ко многим другим странам мира. Впрочем, Европа за это десятилетие смогла пережить три серьёзных кризиса, и это добрый знак.



Reuters

Это десятилетие с 2009 года началось со вступления в должность Барака Обамы, а заканчивается обвинениями в адрес Трампа, пишет политолог Брюно Тертре в своей статье для Ouest-France. Демократия не смогла восторжествовать, отмечает он.

Во всём мире к элитам доверие пропадает, а рост неравенства и незаконной иммиграции привели к приходу популистов во власть. В западных государствах всё больше царит не либерализм, а национализм. Слоган Трампа «Сделаем Америку снова великой» подошёл бы и Путину, и Эрдогану, и Си, и Моди, и Орбану, и Борису Джонсону. Либерализм потерял популярность, в мир возвращается соревнование великих держав. Заседания Совета Безопасности ООН блокируется с помощью вето, нарушаются и уничтожаются договоры о контроле вооружений.

В торговле возвращается протекционизм и закрытые границы. Интернет и соцсети не привели к возникновению настоящего мирового сообщества, сегодня ими манипулируют и всё больше «национализируют». На европейский континент вернулась война, и после Крыма пало табу на изменение территориальных границ. Сирию автор статьи и вовсе называет «чистым ужасом».

Война против терроризма не окончена. И если в 2000-х годах западные державы шли на военное вмешательство, то сейчас проходят лишь краткосрочные и точечные операции, и результаты от них получаются временные. Многие надеялись, что со смертью Ким Чен Ира придёт ядерное разоружение Северной Кореи, но этого не случилось. Парижские соглашения по климату должны были привести к тому, что всё международное сообщество согласилось бы принимать меры по сокращению парниковых газов, но не только Штаты вышли из договора, но и другие государства не соблюдают свои обязательства. Наконец, за это десятилетие и Европа пережила сразу несколько кризисов, связанных и с евро, и с мигрантами, и брексит.

Однако автор статьи успокаивает: не стоит беспокоиться о будущем. С одной стороны, Европа устояла перед тремя кризисами. С другой — демонстрации в разных странах от Венесуэлы до Гонконга показывают, что люди умеют мобилизоваться и протестовать против несправедливости, коррупции, за демократию и климатические ценности, пишет Ouest-France.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Телеведущая пояснила журналистам о сложном периоде жизни в чужой стране. По словам Елены Ландер, ради работы в Израиле она оставила семью и близких. Как сказала журналистка, в свое время ей предложили вести новости на иностранном телевидении. Елена Ландер была вынуждена говорить на иврите, а ради карьеры ей пришлось расстаться с родителями. Это время стало для […]