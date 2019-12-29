Die Welt — сразу после Меркель — в немецком рейтинге самых влиятельных политиков Путин занял второе место

22% немцев считают, что с внешнеполитическими вызовами в предстоящем году лучше всего справится канцлер Германии Ангела Меркель, пишет Die Welt. Об этом свидетельствуют результаты опросов социологического института Yougov. На втором месте с минимальным отрывом находится глава Кремля Владимир Путин, отмечает издание.



Reuters

Большинство немцев не поддерживают усиление военного участия Германии в разрешении мировых конфликтов, пишет Die Welt. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Yougov. Против этого выступают 55% граждан ФРГ, а поддерживают — только 27%.

При этом большая часть немцев (55%) настаивают на усилении участия Германии в разрешении внешнеполитических конфликтов, но без привлечения армии. Недавно стало известно, что Берлин дважды отверг запрос Франции на дополнительную военную поддержку в Мали. Париж и Вашингтон постоянно настаивают на том, чтобы Берлин принял более активное участие в военных операциях за рубежом.

По результатам опросов, 22% немцев полагают, что канцлер Германии Ангела Меркель сможет лучше остальных справиться с глобальными внешнеполитическими вызовами в предстоящем году.

Потенциальная преемница Меркель, министр обороны и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр набрала только 3%. На втором месте после главы Германии идёт президент РФ Владимир Путин (20%), на третьем Франции — Эмманнуэль Макрон (19%) и на четвёртом США — Дональд Трамп (16%). 29% респондентов сочли, что решение мировых проблем нельзя доверить ни одному из политиков.

В том, что касается партий, немцы в большей степени доверяют решение внешнеполитических конфликтов коалиции ХДСХСС. Остальные партии набрали только однозначные цифры. Зелёные, социал-демократы и члены «Альтернативы для Германии оказались на втором месте с 8%. Свободная демократическая партия и левые на третьем с 4%. При этом 30% опрошенных считают, что ни одна из сможет вывести страну из кризиса.

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