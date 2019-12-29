Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны. По словам журналиста, «еле дышащая» Пугачева должна дать дорогу молодым артистам.

Как отметил эксперт, он не одобряет возвращение на сцену некоторых певцов. Он также раскритиковал Аллу Пугачеву, отпраздновавшую в этом году 70-летие и выступившую на двух концертах – в Москве и Минске. Соседов заявил, что знаменитость «еле дышит» и на нее жалко смотреть во время выступлений. «Она еле стоит на кадрах. Артист не имеет право выходить к зрителю немощным», — добавил журналист. Он также считает, что не следовало устраивать шоу Николая Носкова, который перенес инсульт несколько лет назад. Согласно мнению критика, исполнители должна петь перед публикой на пике формы, а не в подобном состоянии.

Позицию Соседова поддержал Прохор Шаляпин. По словам музыканта, сцена не является местом для жалости. «Эти эстрадные звезды какие-то все озлобленные. Они не понимают, что их время ушло», — заявил экс-возлюбленный Цымбалюк-Романовской. Он считает, что россияне негативно относятся к таким артистам.

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