Зеленский объявил первую часть «нормандских» договоренностей выполненной

29.12.2019, 22:58, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинцев, освобожденных в рамках обмена пленными с ДНР и ЛНР.

Зеленский встретил освобожденных украинцев у трапа самолета в аэропорту Борисполь. Он пожимает руки и обнимает каждого выходящего из самолета. Первыми борт покинули освобожденные военные, передает РИА «Новости».

Президент Украины заявил, что первая часть «нормандских» договоренностей выполнена.

Напомним, впервые за два года между Украиной и республиками Донбасса состоялся обмен пленными и политзаключенными. В рамках обмена освобождены около 200 человек.



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