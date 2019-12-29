Зеленский объявил первую часть «нормандских» договоренностей выполненной

Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинцев, освобожденных в рамках обмена пленными с ДНР и ЛНР.
Зеленский встретил освобожденных украинцев у трапа самолета в аэропорту Борисполь. Он пожимает руки и обнимает каждого выходящего из самолета. Первыми борт покинули освобожденные военные, передает РИА «Новости».
Президент Украины заявил, что первая часть «нормандских» договоренностей выполнена.
Напомним, впервые за два года между Украиной и республиками Донбасса состоялся обмен пленными и политзаключенными. В рамках обмена освобождены около 200 человек.
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Последнее: 127 на 76 29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса […]
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