На Донбассе сообщили о 13 отказавшихся участвовать в обмене с Киевом

Девять человек отказались участвовать в обмене пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой. Из ДНР в Украину отказались вернуться четыре человека. Об этом сообщили представитель ЛНР Ольга Кобцева и омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Среди отказавшихся возвращаться в Украину — Ольга Терлецкая и Марина Волкова. О своем решении они сообщили журналистам.

«Мы ехали со стороны Украины в Донецк, и уже на подъезде к ДНР к нам в машину попросилась семейная пара, которая якобы приехали из Днепропетровска, как потом выяснилось это были шпионы, которые работали на СБУ», – отметила Терлецкая.

Она добавила, что спустя три месяца их вызвали на допрос в правоохранительные органы ДНР, где обвинены в шпионаже. «Почти 16 месяцев мы находились под стражей», – подчеркнула Волкова.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел днем 29 декабря.

ДНР передала 51 человека и получила 61 пленного, а ЛНР — 25 и 63 соответственно.

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