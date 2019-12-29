На Донбассе сообщили о 13 отказавшихся участвовать в обмене с Киевом

Девять человек отказались участвовать в обмене пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой. Из ДНР в Украину отказались вернуться четыре человека. Об этом сообщили представитель ЛНР Ольга Кобцева и омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Среди отказавшихся возвращаться в Украину — Ольга Терлецкая и Марина Волкова. О своем решении они сообщили журналистам.
«Мы ехали со стороны Украины в Донецк, и уже на подъезде к ДНР к нам в машину попросилась семейная пара, которая якобы приехали из Днепропетровска, как потом выяснилось это были шпионы, которые работали на СБУ», – отметила Терлецкая.
Она добавила, что спустя три месяца их вызвали на допрос в правоохранительные органы ДНР, где обвинены в шпионаже. «Почти 16 месяцев мы находились под стражей», – подчеркнула Волкова.
Обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел днем 29 декабря.
ДНР передала 51 человека и получила 61 пленного, а ЛНР — 25 и 63 соответственно.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 127 на 76 29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экономика: Сделан последний шаг по превращению Крыма в обычный регион России / 23 декабря
- Подлодки ЧФ провели подводную дуэль / 26 ноября
- Армия Сирии отбила атаку террористов в Идлибе / 30 ноября
- Су-57 провел стрельбы из нового вооружения в Сирии / 24 декабря
- ФСБ показала видео задержания членов банды «Шараповские» в Дагестане / 28 ноября
- «Динамо» досрочно вернуло из аренды украинского нападающего / 23 декабря
- На 44 жалобы о насилии над заключенными в РФ заводится одно уголовное дело — РБК / 2 декабря
- «Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года / 12 декабря