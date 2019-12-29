Мнение: Евроремонт в евростолице

Особенности ремонта Шулявского моста в Киеве.
Ремонт обошелся в более чем 1 млрд. гривен.
Патриоты Украины подозревают зраду, но доцент Медовар на тему устойчивости этой конструкции пока молчит. Эксперты обсуждавшие прочность опор Крымского моста также особо не спешат с предсказаниями на тему прочности моста в контексте движения литосферных плит.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Особенности ремонта Шулявского моста в Киеве.Ремонт обошелся в более чем 1 млрд. гривен.Патриоты Украины подозревают зраду, но доцент Медовар на тему устойчивости этой конструкции пока молчит. Эксперты обсуждавшие прочность опор Крымского моста также особо не спешат с предсказаниями на тему прочности моста в контексте движения литосферных плит. Источник: Colonel Cassad
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полина Максимова и Егор Корешков, Иван Ургант и другие на вручении веб-премии в Москве / 8 декабря
- Мнение: Спасители от хорошей жизни / 26 ноября
- Жара зимой: россиянам пообещали аномальный декабрь / 6 декабря
- Безработный Дмитрий Тарасов ездит на метро / 5 декабря
- Есть пострадавшие: в Челябинске водитель иномарки наехал на пешеходов / 5 декабря
- Мнение: Новое место работы Овсянникова / 24 декабря
- 77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером / 17 декабря
- Евгений Водолазкин: «Пишу как древнерусский автор» / 29 декабря