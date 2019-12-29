Мнение: Евроремонт в евростолице

29.12.2019, 22:35, Разное

Особенности ремонта Шулявского моста в Киеве.
Ремонт обошелся в более чем 1 млрд. гривен.
Патриоты Украины подозревают зраду, но доцент Медовар на тему устойчивости этой конструкции пока молчит. Эксперты обсуждавшие прочность опор Крымского моста также особо не спешат с предсказаниями на тему прочности моста в контексте движения литосферных плит.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Особенности ремонта Шулявского моста в Киеве.Ремонт обошелся в более чем 1 млрд. гривен.Патриоты Украины подозревают зраду, но доцент Медовар на тему устойчивости этой конструкции пока молчит. Эксперты обсуждавшие прочность опор Крымского моста также особо не спешат с предсказаниями на тему прочности моста в контексте движения литосферных плит. Источник: Colonel Cassad

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