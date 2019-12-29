Кадыров собрался «уложить» Емельяненко «единственным ударом» в пятом раунде

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сообщение, в котором рассказывает, как намерен одержать победу над бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Кадыров в Telegram сообщил, что «во время воскресной тренировки опять спрашивали про поединок с Александром Емельяненко».
«Говорю предельно ясно и конкретно, – сообщил он. – Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его».
По словам Кадырова, он собирается «четыре с половиной раунда бегать по рингу», а затем «нанесет один удар».
«Короче, угадайте, в корпус или в голову?» – сказано в сообщении.
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Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сообщение, в котором рассказывает, как намерен одержать победу над бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Кадыров в Telegram сообщил, что «во время воскресной тренировки опять спрашивали про поединок с Александром Емельяненко». «Говорю предельно ясно и конкретно, – сообщил он. – Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде […]
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