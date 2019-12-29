Кадыров собрался «уложить» Емельяненко «единственным ударом» в пятом раунде

29.12.2019, 22:26, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сообщение, в котором рассказывает, как намерен одержать победу над бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Кадыров в Telegram сообщил, что «во время воскресной тренировки опять спрашивали про поединок с Александром Емельяненко».

«Говорю предельно ясно и конкретно, – сообщил он. – Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его».

По словам Кадырова, он собирается «четыре с половиной раунда бегать по рингу», а затем «нанесет один удар».

«Короче, угадайте, в корпус или в голову?» – сказано в сообщении.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сообщение, в котором рассказывает, как намерен одержать победу над бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Кадыров в Telegram сообщил, что «во время воскресной тренировки опять спрашивали про поединок с Александром Емельяненко». «Говорю предельно ясно и конкретно, – сообщил он. – Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика