После новой травли из-за клипа с Кридом Асмус попала в больницу

29.12.2019, 22:21, Разное

Кристина Асмус снова оказалась в неприятной ситуации из-за клипа с Егором Кридом. После новой травли актриса попала в больницу.
Пару месяцев назад супруга Гарика Харламова снималась в картине «Текст», после премьеры которой в ее адрес звучала многочисленная критика. В фильме Асмус приняла участие в провокационной сцене с Иваном Янковским, после чего артистку осудили за то, что она – жена и мать — соглашается на подобную работу. На днях Егор Крид представил новый клип, в котором засветилась знаменитость. По сценарию ей досталась роль возлюбленной певца. На видео коллеги целовались и обнимались, после чего избранницу комика снова начали критиковать. На фоне новой волны травли звезда попала в больницу.

Асмус уточнила, что оказалась в медицинском учреждении из-за напряженного рабочего графика. Актриса уже неделю там находится, а пояснила об этом лишь сейчас. По словам артистки, у нее обнаружили бактериологическую инфекцию. Как отмечает сама знаменитость, она подхватила болезнь из-за чрезмерной съёмочной работы, в связи с чем ей несколько раз вызывали скорую помощь на площадку.



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Последнее: Кристина Асмус снова оказалась в неприятной ситуации из-за клипа с Егором Кридом. После новой травли актриса попала в больницу. Пару месяцев назад супруга Гарика Харламова снималась в картине «Текст», после премьеры которой в ее адрес звучала многочисленная критика. В фильме Асмус приняла участие в провокационной сцене с Иваном Янковским, после чего артистку осудили за то, […]

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