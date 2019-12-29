В США мужчина с ножом напал на дом раввина

В Нью-Йорке вечером 28 декабря мужчина с ножом напал на дом раввина, где в это время находилось около 100 человек. Об этом сообщает The New York Times.
В результате нападения пять человек получили ранения. Их госпитализировали. Все пострадавшие – евреи-хасиды.
После нападения мужчина пытался проникнуть в синагогу, которая находится возле дома раввина, но потерпел неудачу. Позднее нападавшего задержали.
По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, в течение последней недели произошло несколько нападений на национальной почве.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Нью-Йорке вечером 28 декабря мужчина с ножом напал на дом раввина, где в это время находилось около 100 человек. Об этом сообщает The New York Times. В результате нападения пять человек получили ранения. Их госпитализировали. Все пострадавшие – евреи-хасиды. После нападения мужчина пытался проникнуть в синагогу, которая находится возле дома раввина, но потерпел неудачу. Позднее […]
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