Наука: Полученные результаты должны разрешить спор об эффективности антидепрессантов

Антидепрессанты работают – некоторые более эффективно – при лечении депрессии, утверждают исследователи, полагая, что полученные результаты должны окончательно разрешить спор об эффективности препаратов.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, длилось шесть лет и включило все опубликованные и неопубликованные данные, которые могли найти международные эксперты. Они рассмотрели результаты более 500 испытаний, сравнивавших эффективность применения антидепрессантов и плацебо, либо эффективность разных препаратов.

Одним из наименее эффективных, но лучше переносимых антидепрессантов, что оценивалось по низкой частоте отсева в испытаниях или по меньшему количеству побочных эффектов, стал флуоксетин. Наибольшую эффективность показал амитриптилин, пишет The Guardian.

Комментируя проведенное исследование, эксперты Мичиганского университета в США и Университета Торонто в Канаде отметили, что три препарата показали большую эффективность и переносимость: агомелатин, эсциталопрам и вортиоксетин. Особенно низкую эффективность показали флувоксамин, ребоксетин и тразодон. Первые три «могут рассматриваться как препараты выбора», при этом амитриптилин и венлафаксин также могут оставаться препаратами первой линии при тяжелой депрессии, считают авторы работы.

Вместе с тем любой из указанных антидепрессантов по-прежнему может применяться. В рамках испытаний не может быть показано, какой препарат будет лучше всего работать для конкретного пациента, заявили ученые.

В целом антидепрессанты и психотерапия (наиболее часто используемая когнитивно-поведенческая терапия), имеют схожие показатели эффективности. Около 60% людей реагируют приблизительно через два месяца на препараты с примерно 50%-ным сокращением симптомов. Однако, по словам исследователей, около 80% людей прекращают терапию в течение месяца.

Полученные результаты должны служить основанной на фактических данных практикой и информировать пациентов, врачей, разработчиков руководящих принципов и лиц, определяющих политику относительно эффективности применения различных антидепрессантов, заключили авторы работы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Несмотря на то что диабет известен медицине тысячи лет, что именно его вызывает — остается загадкой. Попробуем разобраться, почему так трудно понять эту болезнь и есть ли у человечества шансы от нее избавиться. Мы уже привыкли к почти всемогуществу современной медицины. Опасные инфекционные болезни прижаты к ногтю, хотя несколько сот лет назад одна эпидемия могла […]