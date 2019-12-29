Астролог Павсекакий Богданов отказался сделать новогодний прогноз для Заворотнюк

29.12.2019, 22:04, Разное

Сейчас многих россиян волнует состояние Анастасии Заворотнюк, из-за чего они решили обратиться за помощью к астрологу. Вот только Павсекакий Богданов отказался сделать новогодний прогноз для актрисы.
Эксперт дает весьма точные предсказания для представителей шоу-бизнеса. В связи с заболеванием Анастасии Заворотнюк представители СМИ и поклонники желают знать, что ожидает ее в будущем. Астролог решил расставить все точки над «і» посредством сообщения в личном блоге. Как рассказал Павсекакий Богданов, ему звонили корреспонденты и просили составить для артистки прогноз, но он отказался это делать. «Ну что я могу сказать: что 2020 год станет последним для неё?» — заявил специалист.

По словам астролога, он не хочет рассказывать общественности, что у Заворотнюк онкология в голове и позвоночнике, а шанс побороть болезнь составляет примерно 20-25%. Богданов не собирается «притягивать ситуацию». Поклонники до сих не согласны с тем, что родные знаменитости отказываются комментировать состояние ее здоровья. Многие считают, что тогда бы все слухи в СМИ прекратились.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сейчас многих россиян волнует состояние Анастасии Заворотнюк, из-за чего они решили обратиться за помощью к астрологу. Вот только Павсекакий Богданов отказался сделать новогодний прогноз для актрисы. Эксперт дает весьма точные предсказания для представителей шоу-бизнеса. В связи с заболеванием Анастасии Заворотнюк представители СМИ и поклонники желают знать, что ожидает ее в будущем. Астролог решил расставить все […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика