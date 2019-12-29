Астролог Павсекакий Богданов отказался сделать новогодний прогноз для Заворотнюк

Сейчас многих россиян волнует состояние Анастасии Заворотнюк, из-за чего они решили обратиться за помощью к астрологу. Вот только Павсекакий Богданов отказался сделать новогодний прогноз для актрисы.
Эксперт дает весьма точные предсказания для представителей шоу-бизнеса. В связи с заболеванием Анастасии Заворотнюк представители СМИ и поклонники желают знать, что ожидает ее в будущем. Астролог решил расставить все точки над «і» посредством сообщения в личном блоге. Как рассказал Павсекакий Богданов, ему звонили корреспонденты и просили составить для артистки прогноз, но он отказался это делать. «Ну что я могу сказать: что 2020 год станет последним для неё?» — заявил специалист.
По словам астролога, он не хочет рассказывать общественности, что у Заворотнюк онкология в голове и позвоночнике, а шанс побороть болезнь составляет примерно 20-25%. Богданов не собирается «притягивать ситуацию». Поклонники до сих не согласны с тем, что родные знаменитости отказываются комментировать состояние ее здоровья. Многие считают, что тогда бы все слухи в СМИ прекратились.
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Последнее: Сейчас многих россиян волнует состояние Анастасии Заворотнюк, из-за чего они решили обратиться за помощью к астрологу. Вот только Павсекакий Богданов отказался сделать новогодний прогноз для актрисы. Эксперт дает весьма точные предсказания для представителей шоу-бизнеса. В связи с заболеванием Анастасии Заворотнюк представители СМИ и поклонники желают знать, что ожидает ее в будущем. Астролог решил расставить все […]
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