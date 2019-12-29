Киев и непризнанные республики Донбасса обменялись пленными.

Инициатива — до Нового года провести обмен пленными между Украиной и контролируемыми РФ «народными республиками» на Донбассе, чтобы люди встретили праздник со своими семьями, — принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Принцип — «всех установленных на всех установленных». Намерение было озвучено публично на декабрьском саммите в Париже лидеров стран-участниц «нормандского формата». 28 декабря, во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, Зеленский, общаясь со СМИ, подтвердил: обмен пленными должен состояться 29 декабря, в воскресенье. «Мы ожидаем этого. Пока полностью не завершена верификация всех людей», — сказал он.

Последнее обновление — от 29 декабря, 18:07 (мск)

29 декабря 2019 года. Колонна с пленными у села Отрадовка перед началом обмена пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса. Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС

Предыдущее возвращение тех, кто находился в заключении в РФ и в Украине, стороны провели в сентябре 2019 года, по формуле «35 на 35». Тогда домой вернулись Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко и другие политзаключенные, а также военные моряки, захваченные в момент прохождения Керченского пролива и два сотрудника СБУ. Омбудсмен Людмила Денисова сказала, что в тюрьмах РФ еще находится свыше 110 украинских граждан. В Россию тогда отправились Владимир Цемах, который обвинялся в причастности к уничтожению малазийского «Боинга» в небе над Донбассом, подозреваемый в госизмене журналист Кирилл Вышинский, военнослужащий РФ Виктор Агеев, об истории которого не раз писала «Новая», фигурант одесского дела 2 мая Евгений Мефедов и другие, в разной степени известные лица

Отличие нынешнего обмена от предыдущего состоит, прежде всего, в том, что пока, по предварительной информации, число тех, кого освобождает украинская сторона, и тех, кто получает шанс выйти из подвалов «ДНР— ЛНР», неравно.

По словам Дарьи Морозовой, омбудсмена «ДНР» (ее цитирует ТАСС), Киев передает Донецку 87 человек, Донецк Киеву — 55.

При этом Морозова сказала, что 20 человек отказались уезжать из Киева на обмен в Донецк. Вероятно, речь идет о людях, воспользовавшихся программой СБУ «Тебя ждут дома» и добровольно покинувших незаконные вооруженные формирования, даже если им предстоит отбыть назначенное судом наказание. Изначально украинская сторона заявляла, что таких людей — более 40, в «ДНР» требовали встречи с ними представителей международных правозащитных организаций и Красного Креста, чтобы удостовериться в подлинности намерений.

Ольга Кобцева, представляющая «ЛНР» в гуманитарной подгруппе в Минске, ранее говорила о готовности луганских сепаратистов освободить до 30 украинских граждан. Впрочем, окончательные цифры, за которыми — жизни, могут еще измениться. Официальные данные по этому поводу отсутствуют. Валерия Лутковская, представляющая Украину в Трехсторонней рабочей группе, избегает комментариев и повторяет: «Процесс требует тишины».

Во-вторых, непосредственно на КПВВ «Майорск», что на дорожном коридоре Горловка — Бахмут, уже сутки закрытом для перехода в обе стороны, не аккредитован для освещения того, как будет осуществляться сама процедура обмена пленными, ни один украинский журналист. В штабе Операции Объединенных Сил отвечают (цитирую спикера штаба Виталия Саранцева): «Фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента Украины. Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение. Мы только обеспечиваем мероприятие — даем техническую помощь, медицинскую, охрану».

Украинским журналистам предложили ожидать борт с освобожденными в аэропорту Борисполь. Не исключено, что этим же военным самолетом примерно в 9.00 по Киеву вылетел и Зеленский, чтобы вернуться уже с освобожденными. В то же время, по сообщению источников, «ДНР» и «ЛНР» со своей стороны специально аккредитовали прессу для работы на месте события.

Процедура передачи началась.

Представители «ДНР» и Красного креста в пункте Горловка накануне обмена 29 декабря 2019 года. Фото: РИА Новости

Кого ждут в Киеве?

Журналиста «Зеркала недели» Стаса Асеева и внештатного корреспондента «Радио Свобода» Олега Галазюка, они находятся в заключении с 2017 года. Писали тексты из Донецка — объявлены шпионами. Богдана Пантюшенко, военнослужащего 1-й отдельной танковой бригады, который попал в плен во время обороны Донецкого аэропорта. Спецназовцев Сергея Глондаря и Александра Коринькова, захваченных во время Дебальцевского «котла». В феврале 2015-го они сопровождали колонну с раненными и убитыми бойцами ВСУ по так называемой «дороге жизни», группа попала в засаду. У Глондаря двое маленьких детей, младшей дочери еще не видел — ушел на фронт. Кориньков женился за несколько недель до того, как попал в плен.

Вооруженный представитель «ДНР» и украинский военнопленный. Фото: РИА Новости

Ивана Деева и Сергея Иванчука, военнослужащих 8-го полка спецназначения, бойцов захватили во время разведывательного рейда в феврале 2017-го. Александра Геймурова и Бориса Пундора, старших солдат, весной 2019-го они, согласно сообщению штата ООС, двигались на грузовом автомобиле в районе Новотроицкого, отклонились от маршрута и попали в руки противника. Василия Жемелинского, военнослужащего 57-й бригады ВСУ, попал в плен под Песками зимой 2018 года.

По данным журналиста Юрия Бутусова, в списке на обмен — 70-летняя жительница оккупированного Луганска Анастасия Мухина.

Ее схватили прямо на улице 8 февраля 2018 года, она приклеивала листовку «Донбасс, РФ тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!»

Ждут Андрея Ярового, официального консультанта Глобального фонда борьбы со СПИДом, задержан в августе 2018-го — вез на оккупированные территории препарат для личного потребления, разрешенный в Украине. Яровой заочно награжден премией Carol and Travis Jenkins Award как «жертва дерзкого нарушения прав человека, связанного с незаконным лишением свободы за хранение легально полученного медицинского препарата заместительной терапии».

Кого отдает Киев?

Красный крест на КПП в районе Горловки. Фото: РИА Новости

Самой раскаленной дискуссией в обществе и публичными протестами сопровождался процесс в Апелляционном суде Киева, где вечером 28 декабря изменили меру пресечения бывшим бойцам так называемой «черной роты» «Беркута» — Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Сергею Тамтуре.

Они обвинялись в участии в массовых расстрелах на Майдане — убийстве 48 и ранении 80 майдановцев.Следствие и суд длились пять лет, приговор так и не был вынесен до сих пор.

Для того, чтобы освободить «беркутовцев», Генпрокурору пришлось в последний день сменить группу прокуроров, которые вели процесс.

В Харькове суд признал виновными Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова в совершении теракта на проспекте Григоренко, во время митинга, посвященного памяти жертв Небесной Сотни и героев АТО. При взрыве погибло 4 человека, включая 15-летнего подростка, еще 9 получили ранения. Все осужденные получили пожизенное наказание с конфискацией имущества, но мера пресечения была изменена с содержания под стражей на личное обязательство. «Очень жаль, но только так Украина может выполнить свои международные обязательства», — сказал прокурор Владимир Лымарь.

Из Харькова передают: в специальном автобусе, который направляется в сторону КПВВ «Майорск», видели и 85-летнего Месхи Логунова, инженера, ученого из Харькова, приговоренного к 12 годам заключения по обвинению в госизмене. Логунов собирал сведения об оборонных заказах Украины для России.

В Одессе на обмен отправились Александр Шевцов, Игорь Удовиченко, Евгений Подмазко, Екатерина Фотева и Владимир Грубник — устроили полтора десятка взрывов, преимущественно у волонтерских центров, а также у здания областного управления СБУ.

Есть сведения, что среди тех, кто вернется в Донецк, есть и Рафаэль Лусварги, бразилец, воевавший на стороне боевиков. В Украине он приговорен к 13-летнему заключению.

ОБНОВЛЕНО

Как мы и предполагали, число тех, кто действительно стал участником обмена, варьирует. Но и нынешние цифры еще не окончательны.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова написала в фейсбуке: «По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят. На месте событий находятся мой представитель Уполномоченного по делам защиты прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и гражданский активист Андрей Чуйко, которым было поручено осуществить мониторинг соблюдения прав и свобод жителей Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих, которые были незаконно лишены свободы боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР». Прошу всех ответственно отнестись к этому важнейшему процессу и не распространять непроверенную информацию до его официального завершения».

Как происходит передача пленных

Офис президента Украины выложил фрагмент видео, как происходит передача украинской стороне пленных из Луганска.

У двери автобуса стоит высокая блондинка, вероятно, Ольга Кобцева, представляющая «ЛНР» в гуманитарной подгруппе в Минске, и отдает каждому, кто появляется в двери, одинаковую команду: «Направо! В палатку!» В кадре иногда видны люди в камуфляже, с сине-желтыми нашивками на рукаве. Они помогают пленным спуститься с подножки, снять сумку с вещами. Однажды по этой причине возникает микроконфликт.

«Отойдите сейчас же, — требует блондинка, — иначе я прекращу обмен!»

Большинство тех, что выходит — мужчины, но обращает на себя внимание гражданка в светлой футболке, которая натянута поверх куртки. На футболке спереди крупно, шариковой ручкой, нарисован герб Украины — трезубец, на спине надпись «Моя держава — Україна!»

Следующий кадр — уже изнутри большой и полутемной армейской палатки, где происходит окончательная верификация и подсчет пленных. Они выстроены полукругом, блондинка идет, тыкая пальцем, пересчитывая вслух: «Один, два, три…» Всего двадцать пять человек. Затем она же, сверяясь со списком, выкликает фамилии, а каждый из освобождаемых называет свое имя-отчество.

Среди тех, кто получает свободу, уточняет интернет-издание «Грати» — украинские военнослужащие Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев и Роман Фурсов, водитель из Луганска Эдуард Алоян, осужденный там на 12 лет за шпионаж в пользу Украины, 24-летняя луганчанка Виктория Воронина, также получившая 12 лет, как « шпионка СБУ», и другие.

Вот уже последняя черта плена преодолена. Люди обнимаются с украинскими военными, с Викторией Лутковской, спешат позвонить домой: «Все в порядке, скоро буду!» Сейчас все отправятся в Краматорск, откуда впоследствии будут доставлены самолетом в Киев.

Встреча на украинской стороне. Фото: Офис президента Украины

«…Этот шаг лишает нас главного — справедливости»

После завершения процедуры обмена с «ЛНР» подтверждается следующая тенденция:

Украина решила любой ценой вырвать из плена хотя бы часть своих сограждан, и отдает людей больше, чем встречает.

Медиаресурсы, подконтрольные «ЛНР», сообщили, что в Луганск вернулось 63 пленных, а Киев получил только тех 25, о ком был снят видеосюжет Офисом президента. Также сепаратистские СМИ со ссылкой на Ольгу Кобцеву признали, что 9 человек из «украинского списка» отказались от участия в обмене. Официальный Киев еще никак не прокомментировал ситуацию.

Второй, более сложный и драматичный этап — взаимная передача пленных Украиной и «ДНР» — должен был начаться сейчас, в момент написания заметки. Ряд источников настаивает: базовой точкой выбрана оккупированная Горловка, но не КПВВ «Майорск». Подтвердить либо опровергнуть такое заявление пока не представляется возможным. Также некоторые интернет-ресурсы сообщают: ситуация «зависла»: мол, на место прибыли не все из «украинского списка», они еще в дороге на Краматорск. Лишнее свидетельство — присутствие на месте аккредитованных украинских журналистов уменьшило бы количество слухов и намеренной дезинформации в разы.

Нашел подтверждение факт, о котором ранее говорила Дарья Морозова. Интернет-издание «Украинская правда» цитирует источник из кругов, занимающихся непосредственно обменом со стороны Киева: «22 человека (из «донецкого списка», — О. М.) отказалось переходить к сепарам», то есть, возвращаться в «ДНР».

«… Дело о расстреле людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет после того мы начали возвращаться в ту точку, откуда все началось. То, за что боролись украинцы, идет прахом». Это из поста в фейсбуке Олега Сенцова, весьма критически оценившего уступки, на которые пошла власть из лучших побуждений.

Многие граждане Украины, так же, как Сенцов, считают: дело о расстреле Майдана «похоронили», отправив экс-бойцов «Беркута» на обмен,

и видят в принятом решении давление президента Зеленского на Генерального прокурора и суд.

Цитирую слова Сенцова.

«…Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены из ОРДЛО — кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и дальше продолжат находиться в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых «беркутовцев». И дело не только в том, что у нас почти не останется этого «мужского обменного фонда» (очень циничное и практичное выражение), и для нового возвращения своих заложников украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом». А в том, что этот шаг лишает нас главного — справедливости.

За эту справедливость мы стояли на Майдане и смогли победить, — продолжает Олег Сенцов. — За эту справедливость мы боремся и дальше против оккупантов: кто-то сложил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то — в тюрьме. Я очень рад за всех этих ребят и их семьи, которые сегодня должны увидеться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались»….

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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Источник: Новая газета

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