Украина отдает настоящих убийц, За что боролись украинцы, идет прахом: Сенцов выступил с мощным заявлением по обмену пленными

Освобожденный из российского заключения Олег Сенцов считает, что Украина должна возвращать своих граждан из плена РФ и боевиков ОРДЛО, но не ценой осквернения ценностей. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Часть наших пленных вернется домой. … Кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и дальше будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев», — рассказал Сенцов.

По его словам, «дело не только в том, что у нас почти не остается этого «мужского обменного фонда» и для нового возвращения своих заложников украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом».

«Этот шаг лишает нас главного — справедливости. За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов. Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые сражались герои, потому что они не скажут спасибо за то, что … почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось, что то, за что боролись украинцы, идет прахом», — добавил Сенцов.

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Последнее: Освобожденный из российского заключения Олег Сенцов считает, что Украина должна возвращать своих граждан из плена РФ и боевиков ОРДЛО, но не ценой осквернения ценностей. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке». «Часть наших пленных вернется домой. … Кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и дальше будут сидеть в […]