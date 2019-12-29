«А у нас в России газ»: «Зеленский» и «Путин» снова созвонились. Видео

Украинский комик Юрий Великий, пришедший на замену Владимиру Зеленскому в студию «95 Квартал», показал пародию на телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«Президент Украины Зеленский и президент России Путин, после саммита в Нормандском формате, решили созвониться, чтобы подвести итоги прошедших переговоров. Как известно президент России, будучи в Париже, процитировал строчку из одного известного стихотворения «А у нас в России газ, а у вас?», — подписал видео Великий.
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