Освобожденная из плена Елена Сорокина вышла из автобуса в футболке с надписью «Моя страна — Украина»

29 декабря освобожденная из плена боевиков «ЛНР» предприниматель Елена Сорокина вышла из автобуса в футболке с надписью «Моя страна — Украина».

30 октября 2018 года в Первомайске Луганской области, который находится под контролем боевиков самопровозглашенной «ЛНР», исчезла владелица зоомагазина. Об этом сообщили в сообществе Facebook «Медийная инициатива за права человека».

У Елены практически нет родственников, родители умерли до того, как началась война, детей нет. Из близких были только друзья, также предприниматели. По словам ее подруги Светланы (имя изменено в целях безопасности), Елена — очень добрый человек, который старается всегда всем помогать.

Светлана рассказала, как во время обстрелов у нее не было света и женщина вместе с матерью пряталась в подвале. В это время у Елены свет дома был и она постоянно приносила еду подруге, несмотря на огромный риск.

Светлана отметила, что зоомагазин Елена держала не только ради денег, а из любви к животным. Когда многие уехали из Первомайска, она подкармливала бездомных кошек и собак.

По мнению подруги Елены, боевики могли захватить женщину из-за ее проукраинской позиции, которую она не скрывала. До своего исчезновения Елена каждый вечер связывалась с друзьями по телефону и заходила в соцсети. На следующий день после того, как она не вышла на связь, друзья забили тревогу.

Когда близкие нашли крестную Елены, у которой был ключ от ее квартиры, выяснилось, что там ее тоже не было. Светлана вспоминает, что дома у ее подруги не было особых признаков вторжения, кроме вывернутых ящиков в кухне.

Друзья Елены обратились в местную «полицию», но там сказали, что ее и так будут искать, никаких заявлений подавать не надо. 2 ноября люди в форме привозили женщину к ее крестной и домой, проводили обыски.

Почти сразу близкие Елены сообщили о случившемся мониторинговой миссии ООН по правам человека. Ее представители направили запрос в «прокуратуру» оккупированного города и получили ответ только в декабре.

В нем говорилось, что Елена Сорокина задержана вооруженным формированием «МГБ ЛНР» по «подозрению в совершении преступления».

При этом какое преступление она якобы совершила, не упоминалось. После этого о судьбе удерживаемой в плену женщины ничего не было известно до тех пор, пока не были утверждены списки на обмен между украинской стороной и боевиками «ЛДНР».

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