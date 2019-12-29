Мнение: Россия начала получать первые бонусы от закупок золота

Как вы уже знаете, в последние годы Россия только и делает, что наращивает закупки золота. Сейчас становится понятно, что Россия выбрала правильную стратегию.

Около пяти лет назад, РФ начала обсуждать уход от долларовой зависимости. А через пол года уже начала закупать золото в приличных масштабах.

Экономисты разных стран заявляли, что РФ потерпит крах, однако, несмотря на всю критику, Россия продолжила скупать золотые запасы. Экономистов можно понять, ведь стоимость золота за эти годы несколько раз обваливалась.

Для примера возьмем 2018 год, когда стоимость снизилась на 100 долларов, потом конечно же стала подниматься поднималась. Так же и в марте этого года, стоимость обвалилась на $100. Но РФ не обращала внимание на это и старалась в моменты падения закупить как можно больше золота.

Спустя некоторое время, экономисты всё-таки стали заявлять о том, что Россия поступает правильно, и что золото только будет расти в цене. Например на данный момент, стоимость золота бьет все рекорды, его стоимость составляет 1483 долларов. Россия закупала золото примерно по 1100 долларов. Теперь же, с каждой унции РФ может без проблем получить по 380 долларов.

Увидев ситуацию своими глазами, экономисты сходятся во мнении, что примерно через два года, стоимость золота перешагнет планку в $2000. А всё потому, что сейчас многие страны пошли по пути РФ и стали закупать золото.

https://zen.yandex.ru/media/id…

Источник: Конт

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Последнее: Как вы уже знаете, в последние годы Россия только и делает, что наращивает закупки золота. Сейчас становится понятно, что Россия выбрала правильную стратегию. Около пяти лет назад, РФ начала обсуждать уход от долларовой зависимости. А через пол года уже начала закупать золото в приличных масштабах. Экономисты разных стран заявляли, что РФ потерпит крах, однако, несмотря […]