22-летний Дмитрий Матвеев из «Битвы экстрасенсов» переплюнул старых коллег

О том, что именно этот молодой человек получит «синюю руки» стало известно еще за неделю до финальной серии. Ярые поклонники ухитрились заснять победителя и опубликовать кадр в социальных сетях.

Дмитрий – стал самым молодым участником 20 сезона «Битвы экстрасенсов». Кроме того, он меньше остальных занимаетсяэкстрасенсорикой – всего три года. Тем не менее, это не помешало ему завоевать первое место.

Матвееву удалось закрутить роман с одной из участниц проекта – китаянкой Астрид. Влюбленные разговаривают на разных языках, прибегая к помощи телепатии. Иногда они общаются на английском.

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Публикация от Дмитрий Матвеев (@dmitrymatveev_official) 28 Дек 2019 в 9:32 PST

«Симпатия возникла сразу. Хоть и не знаем родные языки друг друга, но такого взаимопонимания с женщиной у меня никогда не было. Уже неоднократно думал, что сейчас один из самых счастливых периодов в жизни, потому что она рядом», – признался Дмитрий.

Многие пользователи Сети посмеиваются и говорят, что чернокнижник стал победителем именно благодаря своей новообретенной пассии. Судя по всему, за него просто-напросто проголосовали соотечественники китаянки.

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