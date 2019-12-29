Киев гарантировал «процессуальную очистку» лицам, которых выдали в ОРДЛО – Грызлов

29.12.2019, 21:30, Новости дня

Украина взяла на себя обязательство «не преследовать» лиц, которых выдали «ЛНР» и «ДНР», заявил представитель РФ в трехсторонней контактной группе трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов 29 декабря. 

Об этом сообщает российское агентство ТАСС. 

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и «ЛДНР» является «шагом к дальнейшей реализации» Минских договоренностей, отметил Грызлов. 

По его словам, Москва «надеется», что следующим шагом Украины будет «реализация политических обязательств», которые касаются согласования в ТКГ «правовых аспектов» особого статуса Донбасса, «в том числе, по закреплению данного статуса в Конституции». 

Он добавил, что стороны обязались помиловать освобождаемых лиц, а Киев гарантировал «процессуальную очистку» тем, кого сегодня выдали ОРДЛО. 

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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