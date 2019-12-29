Мнение: Хороший обмен…

Киев и Донбасс начали обмен. На контрольно-пропускной пункт «Майорское» под Горловкой самозванцы из ДНР и ДНР привезли захваченных в плен 55 военнослужащих ВСУ и добровольцев, рассчитывая получить за них 87 своих.
И это хорошая новость! Хорошо, что 55 граждан Украины смогут встретить Новый год в кругу родных и близких, а не в бандосских застенках и подвалах. И не важно, что ради освобождения пленных, Украине пришлось освободить их тюрем и колоний преступников…
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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