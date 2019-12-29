Виктория Лопырёва опубликовала видео первого свадебного танца

Не так давно стало известно, что Виктория Лопырёва и её избранник Игорь Булатов стали законными супругами. Накануне российская модель опубликовала в Instagram видео первого свадебного танца.

Официальное пышное празднование свадьбы Лопырёвой и Булатова находится на стадии планирования. Пока пара ограничилась вечеринкой в кругу близких. При этом, свой первый свадебный танец молодожёны уже исполнили, а близкие сняли его на видео. Модель решила разместить данный сюжет на своей странице. Её поклонники были восхищены тем, как трогательно супруги относятся друг к другу. Аккомпанировал паре известный музыкант и их хороший друг Михаил Грушевский.

Интернет-пользователи тут же принялись оставлять под публикацией Виктории Лопырёвой приятные комментарии, отмечая красоту молодожёнов и желая им семейного счастья. «Вы очень красивые и счастливые вместе», «Безумно красивая Вика и замечательный муж! Счастья вашей семье», «Какая интеллигентная свадьба», «Безумно красивая и счастливая пара!! Всем Назло!», «Все хорошо, по домашнему»,- комментировали подписчики модели.

Стоить напомнить, что в феврале текущего года Виктория Лопырёва и Игорь Булатов стали родителями. Для модели это первый ребёнок, а у её возлюбленного уже есть двое детей от предыдущего брака.

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